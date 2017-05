Schianto in moto contro guardrail, due morti nel Cagliaritano. Vittime due ragazzi di 20 anni

ASSEMINI, 24 MAGGIO - Tragedia nella notte ad Assemini (Cagliari), dove due ventenni di Decimomannu sono morti in un incidente stradale a bordo di una moto.

I due giovani viaggiavano su una Honda Cbr 600, stavano percorrendo la Statale 130 quando, arrivati all’altezza del chilometro 12 in direzione Cagliari, il conducente ha perso il controllo della due ruote che è finita contro il guardrail.I ventenni, sbalzati dalla moto, sono morti sul colpo. Immediata la richiesta di soccorsi e l'arrivo delle ambulanzedel 118, dei carabinieri e dei vigili del fuoco. Ma ormai per i due giovani non c'era più nulla da fare. I carabinieri della Stazione di Assemini e della Compagnia di Cagliari hanno lavorato diverse ore per ricostruire la dinamica della tragedia.