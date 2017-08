Incidenti stradali: Catanzaro, morto un centauro nel quartiere Alli

CATANZARO, 7 AGOSTO - Un uomo di 47 anni, Salvatore Rotundo, e' morto in un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio sulla strada provinciale 17, quartiere Alli di Catanzaro, nei pressi di una curva.

Per cause in corso di accertamento, l'uomo ha perso il controllo della sua motocicletta, una Bmw, ed e' stato sbalzato fuori strada. Sul posto sono intervenuti un elicottero del 118 e un'ambulanza, ma i soccorsi sono stati inutili e per l'uomo non c'e' stato nulla da fare. I rilievi sono stati affidati alla polizia stradale per ricostruire l'esatta dinamica