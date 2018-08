Incidenti stradali: Olivadi I VVF estraggono dalle lamiere 82enne

Ore 11.50 circa incidente stradale in Via Risorgimento nel comune di Olivadi (CZ).Una Fiat Panda, per cause in corso di accertamento, si ribalta su di un lato. A bordo il solo conducente di anni 82 che rimaneva incastrato nell'abitacolo riportando alcune fratture ed escoriazioni.

Nell'incidente rimaneva coinvolta una vettura Alfa147 che si trovava parcheggiata a bordo strada.

Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Chiaravalle Centrale è valso ad immobilizzare ed estrarre il malcapitato dalla vettura, in collaborazione con il personale del Suem 118.

Quest'ultimo prendeva in consegna il ferito per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera di Soverato. Successivamente la squadra vigilfuoco procedeva alla messa in sicurezza della vettura in attesa del soccorso stradale.