Incidenti stradali: sale a 2 bilancio vittime nel Casertano

CASERTA, 30 MAGGIO - E' deceduto nella notte un altro dei tre conducenti delle auto coinvolte nel pomeriggio nel tragico incidente avvenuto sulla variante Anas della strada 700 tra Caserta e Maddaloni, al km 1,300. Si tratta di Orazio Terracciano, 62 anni, di Brusciano. Nell'impatto che ha coinvolto tre vetture, era deceduto sul colpo Michele Iannotta, 45 anni, di Maddaloni.

Terracciano era arrivato all'ospedale di Caserta in gravissime condizioni. Nell'auto con lui viaggiava anche la figlia, Anna Carmela Terracciano, 22 anni, ricoverata all'ospedale di Maddaloni in rianimazione e in pericolo di vita. Padre e figlia viaggiavano su una Fiat Multipla. Le altre due auto coinvolte, erano una Fiat Punto e Opel Meriva. Ricoverato all'ospedale di Caserta anche un terzo uomo.