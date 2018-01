Incidenti Stradali. San Sostene (CZ): Scontro tra due auto tre feriti, uno molto grave (Foto)

SAN SOSTENE (CZ), 30 GENNAIO - E' di tre feriti, di cui uno in modo grave, il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questo pomeriggio in via Pacile, nel comune di San Sostene (CZ).

Le vetture coinvolte due fiat Panda. Le cause in corso di accertamento. L'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Soverato è valso ad estrarre da una delle vetture una persona anziana rimasta incastrata. La stessa, riportava una profonda ferita alla testa e veniva prontamente consegnata al personale Suem 118.

Prestato le prime cure del caso in ambulanza, il personale sanitario trasportava il traumatizzato in una piazzola poco distante dove ad attendere vi era l'elisoccorso per il trasferimento presso struttura ospedaliera. Personale VVF provvedeva inoltre alla messa in sicurezza delle vetture in attesa del soccorso stradale.