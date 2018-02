Incidenti stradali: scontro con bus fermo per avaria, morto 24enne

TARANTO, 14 FEBBRAIO - Un giovane di 24 anni e' morto schiantandosi all'alba con la sua auto contro un bus di linea delle FSE fermo, sembra gia' da ieri, per un'avaria in una piazzola di sosta, sulla SS 172 Taranto-Martina Franca. Il conducente e' deceduto sul colpo nel violento impatto. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente