Incidenti stradali: scontro frontale auto-furgone un morto e quattro feriti su SS 172 Trulli

BRINDISI, 6 LUGLIO - Provvisoriamente chiuso al traffico, in entrambe le direzioni, un tratto della strada statale 172/dir "dei Trulli" dove, in corrispondenza del km 10,700, nel territorio comunale di Fasano, in provincia di Brindisi, si e' verificato uno scontro frontale.

L'incidente, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto un'auto e un furgone, e poi anche un motociclo, provocando il decesso di una persona e il ferimento di altre quattro, di cui una in maniera grave. Attualmente la circolazione e' deviata in loco, lungo viabilita' alternativa.

Sul posto e' presente personale Anas, del 118 e delle forze dell'ordine allo scopo di regolamentare la viabilita' e di ripristinare la regolare circolazione, in tempi brevi, anche a seguito delle attivita' di rimozione dei mezzi e delle operazioni di pulizia del piano viabile.