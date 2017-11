Incidenti stradali: scontro furgone-auto sulla SS 106, un morto

COSENZA, 17 NOVEMBRE - Una persona e' morta in seguito ad uno scontro frontale tra un furgone e un'autovettura avvenuto sulla strada statale 106 ionica, all'altezza del km 377,250 in localita' Villapiana, in provincia di Cosenza.

Sul posto sono intervenuto personale dell'Anas ed operatori del 118, dei Vigili del Fuoco e delle forze dell'ordine per consentire gli accertamenti della dinamica, la rimozione del mezzo e per ripristinare, in tempi brevi, la circolazione in piena sicurezza.