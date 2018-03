Incidenti stradali: scontro in galleria tre auto, muore 34enne

COSENZA 4 MARZO - Un grave incidente stradale si e' verificato in serata sulla strada statale 107 Silana-Crotonese, nel Cosentino, nella galleria del valico della Crocetta, tra San Fili e Paola.

Tre auto, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate. Nell'incidente, un 34enne e' deceduto. Altre due persone sono rimaste ferite in modo grave. Sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale. Il traffico e' al momento bloccato.