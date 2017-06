Incidenti stradali: scontro nel siracusano, un morto

SIRACUSA, 16 GIUGNO - Un uomo e' morto in un incidente stradale verificatosi all'alba sull'autostrada A18 Siracusa-Gela. Coinvolti due mezzi, una Fiat "Panda" e un autocarro Iveco che viaggiavano entrambi in direzione di Siracusa. La vittima e' Rosario Ignaccolo, 67 anni, di Rosolini (Siracusa). Per accertare le cause del sinistro e' intervenuta la Polstrada di Siracusa.