Incidenti stradali: si schiantano inseguiti da polizia, un morto

LUCCA, 01 APRILE - Un automobilista e' morto e l'uomo che si trovava in macchina con lui e' rimasto seriamente ferito in un incidente stradale avvenuto al Cinquale, al confine fra le province di Massa Carrara e Lucca.

Secondo quanto appreso, i due uomini stavano fuggendo a bordo di un'automobile inseguiti da una volante della polizia quando all'altezza di via Croci hanno avuto un incidente. Nello schianto uno dei due ha perso la vita, mentre il secondo - in condizioni critiche ma non in pericolo di vita - e' stato trasferito in ambulanza all'ospedale di Massa ed e' adesso piantonato dagli agenti.



Al momento non e' ancora chiaro il motivo per il quale i due avessero ingaggiato un inseguimento con la volante della polizia.