Incidenti stradali. SS 106, due incidenti quasi mortali, intervento tempestivo dei VVF (Foto)

CATANZARO, 5 LUGLIO - Incidente Stradale sulla SS106 tra lo svincolo di S. Maria di Catanzaro e lo svincolo di zona Germaneto (Cittadella Regionale). Due vetture coinvolte una Ford Fiesta ed una Dacia Sandero.

Due persone ferite in modo non grave.

Sul posto squadra dei Vigili del Fuoco e Suem 118 Le persone ferite, rimaste incastrate, sono state affidate al personale sanitario per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera.

Disagi per la viabilità. Transito su unica corsia sino al termine delle operazioni di soccorso.



Sempre sulla SS 106 nella provincia di Crotone. Questa mattina alle 11:55 veniva allertata la sala operativa del Comando Vigili del Fuoco di Crotone per un incidente stradale alle porte della città, sulla ss106 all'incrocio tra la statale e la consortile. All'arrivo sul posto la situazione si presentava non delle migliori, vi erano coinvolti più automezzi, uno dei quali autoarticolato.

La squadra dei vigili del fuoco si apprestava repentinamente all'estrazione dei feriti dalle autovetture coinvolte, e consegnati alle cure dei sanitari del 118 si procedeva alla messa in sicurezza delle auto, da dove fuoriusciva liquido e dell'ambiente circostante.

Tre sono stati i feriti portati in ospedale da 2 ambulanze, tutti erano nelle autovetture, mentre per l'autista del mezzo pesante un gran spavento.

A rendere sicuro e scorrevole il tratto di strada c'era la Polizia Stradale, la stessa rimasta sul posto per i rilievi del caso.