Incidenti stradali: SS 106 Jonica scontro auto con mezzo pesante un morto

COSENZA, 6 GENNAIO - Una persona e' morta a seguito di un incidente sulla strada statale 106 Jonica nei pressi di Villapiana (Cosenza). Il sinistro ha coinvolto, per cause in corso di accertamento, un'auto e un mezzo pesante. La vittima e' il conducente dell'auto, Vincenzo Gatto, 46 anni. Sul posto le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e le squadre dell'Anas. Il traffico ha subito notevoli rallentamenti.