Incidenti stradali: SS 16 un morto e 7 feriti, grave bimba

FOGGIA, 11 NOVEMBRE - Un morto e sette feriti e' il bilancio di un incidente stradale sulla statale 16, al bivio di Castelnuovo della Daunia, nel Foggiano.

Due le auto coinvolte, che si sono scontrate per cause ancora da accertare. Nell'incidente e' morta una persona; sette i feriti, tra cui una bambina di 10 anni che sarebbe in gravissime condizioni ricoverata a Foggia.

Gli altri feriti sono ricoverati tra San Giovanni e San Severo.