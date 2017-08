Incidenti stradali, SS106 centauro sbanda e muore

COSENZA, 17 AGOSTO - Un grave incidente stradale si e' verificato questa mattina sulla strada statale 106 Jonica, nei pressi di Rossano.

Per cause in corso di accertamento, una moto e' sbandata, finendo in una scarpata ed il conducente e' deceduto. Sul posto i sanitari del 118 e anche l'elisoccorso, ma ogni tentativo di salvare il malcapitato e' stato inutile. Il traffico ha subito gravi rallentamenti.Si chiamava Donato Montanaro, 44 anni, originario di Taranto, l'uomo che e' morto questa mattina a Rossano (CS), sulla strada statale 106 Jonica, a seguito di un incidente. L'uomo era a bordo di un'auto che e' sbandata finendo in una scarpata. Sull'accaduto indaga la polizia stradale. Non si esclude che l'uomo possa aver avuto un malore.