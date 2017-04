Incidenti stradali: un morto e quattro feriti. Comitiva rientrava da festa di matrimonio

Incidenti stradali: un morto e quattro feriti in Friuli. Comitiva rientrava da festa di matrimonio. Un ferito è grave

BRUGNERA (PD), 23 APRILE - È di un morto e quattro donne ferite, di cui una in modo molto grave, il bilancio di un incidente stradale accaduto all'alba di oggi a Brugnera (Pordenone).

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Sacile, una vettura é uscita di strada, forse per un colpo di sonno. Da quanto si è appreso, la comitiva che si trovava a bordo stava rientrando

nella propria abitazione di Prata dopo aver partecipato ad una festa di matrimonio. Nell'impatto contro una recinzione, l'autista, un uomo di origine romena di 63 anni, è morto all'istante, mentre le quattro donne che viaggiavano con lui - tra cui sembra anche due bambine - sono rimaste ferite.



Le operazioni di soccorso sono state molto lunghe e difficoltose: la paziente più grave è stata elitrasportata a Udine, mentre le altre tre sono state accolte al Pronto Soccorso dell'ospedale di Pordenone grazie all'intervento di due ambulanze. Impegnativo anche il lavoro dei vigili del fuoco per estrarre dal veicolo gli occupanti. I militari dell'Arma del Nucleo operativo e radiomobile liventino stanno attendendo l'arrivo del medico legale per poter procedere con la rimozione della salma. Già avvisata la Procura della Repubblica di Pordenone.