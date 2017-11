Incidenti stradali: Scontro scuter e automobile un morto e un ferito

FOGGIA, 29 NOVEMBRE - Un morto e un ferito in un incidente stradale avvenuto in provincia di Foggia, sulla provinciale che collega Carapelle e Orta Nova. Uno scooter, per cause ancora da accertare, si e' scontrato con un'automobile.

Nel violento impatto il giovane che era alla guida della moto e' morto sul colpo. Ferito lievemente il conducente dell'automobile. Sul posto sono giunte alcune unita' del 118 e dei carabinieri.