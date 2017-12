Incidenti stradali: Calabria, pulan della "Baltour" con 45 passeggeri si ribalta, 15 feriti 

REGGIO CALABRIA, 28 DICEMBRE - Un pullman della "Baltour" con 45 passeggeri a bordo, proveniente da nord e diretto in Sicilia, si e' ribaltato allo svincolo autostradale di Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria. Circa 15 i feriti piu' seri, in ogni caso tutti i passeggeri sono stati condotti in ospedale per accertamenti. E' accaduto stamattina poco prima delle 6:00.

Immediati i soccorsi ad opera della Polizia Stradale, delle Volanti, dei vigili del fuoco e del personale di tre ambulanze. Da una primissima ricostruzione della dinamica sembra che nell'incidente non vi siano altri veicoli coinvolti. Sono in corso accertamenti della Polizia stradale per l'esatta dinamica e per stabilire le cause dell'incidente.

Immediatamente soccorsi, i passeggeri sono stati trasportati nella locale struttura ospedaliera, dove e' stato attivato un apposito piano di emergenza straordinario con messa a disposizione di posti supplementari. Dai primi accertamenti sanitari - rende noto la Prefettura di Reggio Calabria - e' emerso che sono rimasti feriti dieci viaggiatori, di cui uno in modo grave.

Il Grande Ospedale Metropolitano sta provvedendo ad attivare una linea telefonica dedicata per garantire tempestive informazioni ai familiari.

Si e' provveduto a far pervenire anche mezzi sostitutivi per i viaggiatori che saranno dimessi.

Dopo la rimozione del veicolo incidentato, gli svincoli autostradali sono stati riaperti ed e' stato ripristinato il traffico veicolare, che e' ripreso con regolarita'.