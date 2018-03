Incidenti sul lavoro: Ooperaio 37enne muore folgorato

OLBIA, 6 MARZO - Un operaio di 37 anni e' morto folgorato stamane a Cannigione, in Costa Smeralda, mentre lavorava nel centro vacanza Isuledda. I soccorritori del 118 hanno cercato di rianimarlo per quasi un'ora, ma non c'e' stato niente da fare.

Secondo una prima ricostruzione dell'infortunio mortale, l'uomo stava manovrando un camion gru per rimuovere un gazebo in legno nel camping, che doveva essere sostituito con un'altra struttura. Inavvertitamente il mezzo meccanico ha incrociato cali elettrici dell'alta tensione e l'operaio e' stato colpito da un'intensa scossa. I colleghi che erano con lui hanno subito chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli ispettori dello Spresal dell'Assl di Olbia e i carabinieri del Reparto territoriale.