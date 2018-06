Incidenti: Tragedia in Calabria, scontro fra Renault Twingo e una Smart, due le vittime

COSENZA, 13 GIUGNO - Sale a due il numero delle vittime di un terribile incidente che si e' verificato nel pomeriggio di oggi sulla strada statale 107 Silana-Crotonese, nei pressi di Rovito (Cosenza). In uno scontro frontale, che ha coinvolto una Renault Twingo e una Smart, e' morto sul colpo un giovane di 22 anni, Giuseppe Visignano, di Celico. Sull'altra vettura c'erano invece un sedicenne, A.D.D., e una giovane di 18 anni, A.R., rimasti gravemente feriti e trasportati nell'ospedale di Cosenza. Qui e' poi deceduto il piu' giovane, a causa della gravita' delle ferite riportate. Resta ancora in rianimazione, in prognosi riservata, la ragazza diciottenne.