Incontro Conte-Trump: un vertice per il riavvicinamento

WASHINGTON, 30 LUGLIO – Si sta svolgendo in queste ore il primo incontro ufficiale fra il Presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte e il Presidente statunitense Donald Trump. Il premier italiano è giunto a Washington con la consapevolezza di rappresentare il ruolo di “facilitatore” nei rapporti fra gli USA e l’Europa, in una fase di profonda crisi e costante tensione.



Al tavolo del vertice sono poste diverse questioni che coinvolgono le potenze separate dall’oceano. La prima e più grande preoccupazione italiana è rappresentata dalla questione del Mediterraneo. Per questo motivo, durante l’incontro si è fatto accenno alla possibilità di una “cabina di regia permanente” fra Stati Uniti e Italia per una maggiore sicurezza, per la lotta al terrorismo, per la questione dei migranti e per un maggiore controllo sulla Libia. Secondo alcune fonti, l’Italia conta sull’appoggio statunitense durante la Conferenza sulla Libia che si terrà a breve in territorio italiano.



I due presidenti si sono confrontati anche su altri temi scottanti, primo fra tutti la guerra dei dazi che è stata scongiurata pochi giorni fa da un incontro fra Trump e Junker. A questo si aggiunge il timore degli USA nei confronti di un’eventuale interruzione nella realizzazione del gasdotto Tap. Inoltre, il governo italiano ha dichiarato di volere diminuire le unità militari impegnate in Afghanistan, mentre il premier Conte ha trovato irrealistico il traguardo sulle spese militari chiesto dal presidente americano.



Complessivamente, il vertice fra i due capi di stato è stato favorevole. Conte ha affermato che “sono tante le cose che ci uniscono”, sottolineando in particolare il “cambiamento” che entrambi rappresentano e la comune distanza dall’establishment e, al contempo, la vicinanza nei confronti delle esigenze dei propri cittadini.



Velia Alvich