Incontro Gentiloni-Macron all'Eliseo: "Lavoreremo insieme"

PARIGI , 22 MAGGIO – Il primo ministro italiano Paolo Gentiloni ed il neo-presidente francese Emmanuel Macron si sono incontrati nella giornata di ieri all’Eliseo. Per il giovane leader transalpino si tratta del secondo meeting ufficiale, dopo quello con la cancelliera tedesca Angela Merkel.

Tra i temi principali, oltre a G7 e clima, assoluta centralità ha rivestito quello del futuro dell’Europa. Macron ha sottolineato come la Francia intenda collaborare con l’Italia e la Germania e con tutti i Paesi che condividano i medesimi ideali, per migliorare e far progredire l’Unione Europea.

Il miglioramento e l’avanzamento dell’Europa, per il presidente francese, passeranno necessariamente per la soluzione di problemi attuali, come quello dell’immigrazione, sul quale “è rimasto inascoltato il grido di aiuto dell’Italia”.

Fondamentale in questo ambito sarà l’”introduzione di nuove regole sull’asilo, per proteggere i paesi più esposti”, ha dichiarato Macron, il quale ha poi annunciato che intende sviluppare anche un’agenda per una miglior protezione dei lavoratori, a partire dalla revisione della direttiva UE sui lavoratori distaccati.

Unità di vedute tra i due leader anche sul tema Euro ed unione monetaria. Gentiloni ha infatti rinnovato l’impegno di Italia e Francia a voler lavorare ad una “politica monetaria europea che vada verso un’unione fiscale, su regole comuni che incoraggino la convergenza e non le differenze tra Paesi europei”.

Il premier italiano ha poi definito l’elezione di Macron una iniezione “di fiducia e speranza”, rimarcando però che proprio questa fiducia e questa speranza dovranno essere investite in una direzione comune, per una migliore integrazione anche in materia di difesa e sicurezza.

In chiusura, prima di entrare all'Eliseo per il colloquio, Gentiloni ha ricordato come Italia e Francia “sono paesi talmente vicini e amici che non soltanto lavoreremo insieme, ma farlo sarà una gioia".

Paolo Fernandes

Foto: lastampa.it