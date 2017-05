India, bambina di 10 anni incinta: stuprata dal patrigno

NUOVA DELHI, 15 MAGGIO - Una bambina indiana di dieci anni è rimasta incinta dopo essere stata violentata dal patrigno.

La raccapricciante notizia è stata divulgata dalla polizia di Rohtak, capoluogo del distretto omonimo, dove la madre della piccola ha presentato una denuncia mobilitando così le forze dell’ordine che hanno posto in stato d’arresto l’orco. Secondo quanto riferito dal commissario Ramesh Kumar all'agenzia di stampa locale Pti, Press trust of india, la famiglia è originaria dello Stato di Bihar, Stato dell'India nord-orientale. La piccola era solita rimanere sola in casa mentre la mamma lavorava come collaboratrice domestica in alcuni appartamenti della zona. Proprio durante l’assenza della donna che il patrigno ha abusato della figlia provocando la gravidanza. L’uomo poi minacciava la vittima a non rivelare l'accaduto ai parenti se non voleva essere punita.

Attualmente la fanciulla è ricoverata in un ospedale di Haryana, stato dell'India settentrionale, dove un consiglio medico è impegnato ad esaminare la possibilità di praticare un aborto nonostante la sua gestazione abbia superato il limite previsto dalla legge delle 20 settimane.

Immagine da: corriereadriatico.it

Caterina Apicella