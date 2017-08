India, deragliamento treno: il bilancio è di 24 morti e 156 feriti

NUOVA DELHI, 20 AGOSTO- Concluse le operazioni di soccorso dopo il deragliamento del treno dello Stato settentrinale di Uttar Pradesh.

Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa Ians, risulterebbero ventiquattro i morti e centocinquantasei i feriti, dopo l’uscita delle carrozze del Kalinga Utkal dai binati di Khatauli, nel distretto di Muzaffaranagar, in direzione di Haridwar in Uttarakhand.

Nonostante il primo bilancio, le fonti del governo locale non avrebbero escluso che le vittime potrebbero aumentare a causa delle condizioni gravi in cui riversano 10 dei feriti ricoverati in ospedale.

Risulterebbero ancora ignote le cause dell’incidente, ma sembrerebbe che quattro delle carrozze del treno si sarebbero rovesciate sui binari, sorte differente per altre due distrutte dal un violento impatto.

Secondo quanto confermato dal direttore generale aggiunto della polizia dell’Uttar Pradesh, Anand Kumar, le unità della Squadra di antiterrorismo ATS, sarebbero state inviate insieme ai soccorritori, nonostante non vi siano attualmente nessun indizio che possa riportare ad un possibile attentato.

Alessia Terzo

Immagine da meteoweb.eu