India: Giornata mondiale Yoga, Modi guida celebrazioni. Ad Ahmedabad tentato record Guinness con 400.000 partecipanti

NEW DELHI, 21 GIUGNO - Il primo ministro Narendra Modi ha guidato oggi in India le celebrazioni della Giornata internazionale dello Yoga introdotta dall'Onu due anni fa realizzando per 15 minuti sotto la pioggia gli esercizi fondamentali (asana) di questa pratica millenaria.

In un discorso rivolto alle circa 45.000 persone convenute sulla spianata Ramabai Amedkar Sthal di Lucknow, capitle dell'Uttar Pradesh, il premier indiano ha sottolineato l'importanza dello yoga come elemento di collegamento per laì collettività globale e come mezzo per consolidare il proprio benessere fisico e spirituale.

"C'era un'epoca - ha osservato - in cui lo yoga era una pratica realizzata dai saggi in meditazione nelle caverne dell'Himalaya. Ma oggi esso sta diventando una parte della vita quotidiana della gente, non solo in India ma in tutto il mondo".



"Ci sono molti Paesi - ha infine detto - che non conoscono che lingua parliamo e sono all'oscuro della nostra cultura e tradizioni, ma anche lori praticano lo yoga. Proprio nello stesso modo in cui collega la mente con l'anima, questa pratica sta svolgendo un ruolo importante di connettività nel mondo".



Fra le manifestazioni previste per la giornata in tutta l'India, la più importante è il tentativo organizzato ad

Ahmedabad, capitale dello Stato di Gujarat, di ottenere un Record Guinness dei primati radunando 400.000 persone in un'unica pratica di yoga.