India: il governo ha introdotto la pena capitale per le violenze sessuali sui minori

INDIA, 21 APRILE – Il governo indiano ha approvato oggi la pena di morte per lo stupro di bambini, dopo il raccapricciante caso di una violenza sessuale di gruppo e assassinio di una piccola di otto anni e una serie di altri assalti sessuali che hanno provocato sdegno nel paese.

Il primo ministro Narendra Modi ha presieduto la riunione dell'esecutivo nel quale è stato varato un emendamento alla legge sulla protezione dei minori dai reati sessuali (Protection of Children from Sexual Offence Act), che prescrive la pena capitale per i condannati per violenza sessuale su bambini di età inferiore ai 12 anni. Sono state inarprite anche le pene per i stupratori di minorenni superiori a 12 anni.

E' questa la misura decisa dal governo indiano, seguita alla protesta popolare per lo stupro e l'uccisione di una bimba di 8 anni nello stato di JammuKashmir e del presunto stupro di una bambina da parte di un parlamentare del partito al poter nell'Uttar Pradesh.

Solamente nell'ultima settimana, le cronache parlano di altri quattro stupri e omicidi ai danni di bambine minorenni. L’ordinanza sarà ora inviata al presidente per la formale promulgazione, e rimarrà valida sei mesi, entro i quali dovrà essere ratificata dal Parlamento indiano per diventare definitivamente legge.

Fonte immagine: siciliainformazioni.com

Alessia Panariello