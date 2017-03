Indian Wells: sarà Wawrinka-Carreno Busta la prima semifinale

INDIAN WELLS, 17 MARZO - Si completa il primo accoppiamento delle semifinali del primo Masters 1000 di stagione sul cemento californiano di Indian Wells. Il match vedrà la sorpresa spagnola Pablo Carreno Busta opposta allo svizzero Stanislas Wawrinka.

L'esperto tennista elvetico approda per la prima volta ad una semifinale in questo torneo, e lo fa dopo aver domato al tie-break del terzo set Dominic Thiem, con il punteggio finale di 6-4 4-6 7-6(2). Nelle edizioni precedenti, il numero 3 ATP si era fermato contro Djokovic (2008) e Federer (2011) nei quarti di finale.

Dopo i primi due set conclusisi in maniera speculare, Wawrinka ha aperto il terzo con un parziale di 3-0, facendo vacillare Thiem, che però è riuscito a riorganizzarsi e a rientrare in partita, arrivando finanche a giocare una pesante palla break sul punteggio di 4-4, egregiamente salvata dallo svizzero. Il tennista di Losanna ha poi fallito un match point sul 5-4, rimandando così il trionfo al tiebreak, dove ha concesso solo due punti all'austriaco.

Parla invece spagnolo il secondo quarto di finale, dove Pablo Carreno-Busta ha avuto ragione dell'uruguaiano Cuevas con il punteggio di 6-1 3-6 7-6(4). Per il numero 23 del ranking si tratta della prima semifinale in un Masters 1000 e della terza vittoria in sette incroci contro l'attuale numero 30 ATP.

Mentre il quadro delle semifinali maschili sarà completato con gli esiti dei match tra Federer e Kyrgios e tra Sock e Nishikori, prosegue anche il torneo femminile, dove la prima semifinale vedrà opposte Elena Vesnina e la francese Kristina Mladenovic.

La giocatrice russa ha superato nel turno precedente Venus Williams, testa di serie numero 12, con il punteggio di 6-2 4-6 6-3 al termine di un match estremamente combattuto. La Williams si è infatti vista annullare ben sei break point nell'ultimo game dell'incontro, prima di capitolare al primo match point per l'avversaria.

La Mladenovic ha invece conquistato la semifinale dopo un'ottima performance contro la danese Wozniacki nell'altro quarto di finale. Dopo un avvio esplosivo (3-6) la francese è riuscita a prendere le misure alla sua avversaria, vincendo il secondo set al tiebreak, poi chiudendo agevolmente la pratica con un secco 6-2 al terzo set.

Chiuderà il tabellone delle semifinali femminili la partita tra Pliskova (3) e Kusnetsova (8).

Paolo Fernandes



Foto: eurosport.com