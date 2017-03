Indian Wells, uno straordinario Federer batte ancora Nadal e raggiunge Kyrgios ai quarti

INDIAN WELLS, 16 MARZO - A quasi 36 anni Roger Federer sembra aver trovato la chiave per battere il rivale di sempre, Rafael Nadal. Lo svizzero batte il campione di Manacor per la terza volta consecutiva, la seconda nel giro di un mese e mezzo, con un’altra partita d’attacco e un rovescio che ha minato tutte le sicurezze di Nadal. Pronti, via e subito break per Federer, che nel game successivo rischia di restituire il favore al rivale ma si salva e va avanti fino al 3-1. Nadal perde ancora la battuta che di fatto chiude il primo set, vinto dal fenomeno di Basilea per 6-2 in 36 minuti di gioco.

Nel secondo set la percentuale in battuta di Nadal cala sensibilmente, mentre il livello di Federer si alza ancora. Nel terzo game di nuovo il maiorchino perde ancora il suo turno di servizio, per lo svizzero che a quel punto inserisce il pilota automatico chiudendo il match con un altro break in appena un’ora a otto minuti di gioco con il punteggio di 6-2 6-3.

Nei quarti Federer dovrà vedersela con Nick Kyrgios. L'australiano ha infatti battuto Novak Djokovic in due set con il punteggio di 6-4 7-6. Il serbo ha sofferto per tutto il match senza riuscire mai a scalfire l’esuberanza di Kyrgios, che ha giocato una partita senza particolari momenti di vuoto, come troppo spesso gli accade. Per il numero due al mondo invece, prosegue il periodo negativo che dura ormai dalla finale degli Us Open persa con Wawrinka.

Accedono ai quarti anche Thiem, Nishikori e Wawrinka. Lo svizzero è probabilmente, insieme a Federer, il favorito alla vittoria finale ma ha sofferto contro la rivelazione del torneo, il giapponese Nishioka, battuto in tre set.

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine sports.yahoo.com)