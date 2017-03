Indieback Vol.Iv; Calabria sounds good!

CATANZARO, 23 MARZO - Ritorna l’appuntamento con la musica inedita e la creatività al potere con Indieback. La consueta rassegna musicale del Morrison Live Music Club di Sellia Marina, ritorna sabato 25 marzo, celebrando il risveglio di primavera per portare in scena le più disparate realtà musicali di tutta la Calabria, senza distinzione di genere e identità.

Sul palco del Morrison questo week end altre due band eterogeneamente versatili e innovative: si parte con l’eclettismo di Faust….e del “pover trio”(giocando con le parole sulla natura della formazione) The Malchut Orchestra. Una realtà auto-ironica e multiforme, che strizza l'occhio al rock progressive e all'istrionismo zappiano degli anni'70, attraverso la commistione di suoni analogici e tecnologie moderne e un ripiegamento verso i territori del blues e del funk; il tutto su una matrice puramente sinfonica.La band ha portato il suo ultimo lavoro “The Logical Door” (2015), in giro per l’Italia partecipando a numerosi festival, anche in qualità di Opening a grandi Artisti tra cui; Filippo Marcheggiani (Banco del Mutuo Soccorso), Kutso e Michi Dei Rossi (Le Orme).A seguire suono mitteleuropeo dei COFFEA STRANGE; band alternative italiana nata nel 2012 a Crotone.Dopo un anno preciso dal loro primo EP ("Emphatic Promo"), è nato il loro primo album "Sorry for Yesterday", il quale può considerarsi "borderline" tra le sonorità Brit-Rock e alternative.

Come nelle migliori torrefazioni, i quattro miscelano diverse influenze per tirarne fuori un risultato del tutto inaspettato: ad una pasta Brit si aggiungono sonorità rock dirette e sincere, a cui si mescolano pregevoli venature rock anni 70 dai suoni caldi e psichedelici.



Una miscela di energia da non perdere, arricchita dalla selezione rock di DJ Ant e le telecamere di CSI; Casa Suonatori Indipendenti.





(notizia segnalata da Fausto Bisantis)