Indonesia, forte scossa di terremoto. Epicentro a Paso, magnitudo 6.6

PASO, 29 MAGGIO - Un violento terremoto si è verificato quest'oggi in Indonesia. Il sisma ha avuto una magnitudo di 6.6 e una profondità di nove chilometri. L'epicentro è stato rilevato nel Sulawesi, vicino alla città di Paso.

Fortunatamente, secondo quanto ha reso noto Imam Faturrachman, scienziato dell'Agenzia geofisica indonesiana, il sisma non ha avuto una potenza tale da originare uno tsunami. Al momento, non sarebbero stati rilevati danni ingenti né vittime, ma le notizie sono ancora poche e frammentarie. Risulta possibile che anche le autorità locali non abbiano avuto segnalazioni di persone rimaste ferite.

Al verificarsi della scossa molti abitanti della città di Paso e dei comuni limitrofi sono usciti dalle loro abitazioni e si sono riversati in strada.

Luigi Cacciatori

Immagine da picenooggi.it