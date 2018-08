Indonesia: sisma Lombok, 91 morti e centinaia di feriti

GIACARTA, 6 AGOSTO - Si aggrava ulteriormente il bilancio del sisma che ha colpito l'isola indonesiana di Lombok. Almeno 91 persone sono morte e centinaia sono rimaste ferite.

Le autorita' hanno evacuato 900 turisti dalle Isole Gili. Il portavoce dell'Agenzia nazionale per i disastri, Sutopo Purwo Nugroho, ha spiegato ai giornalisti che 200 persone, "tra turisti e residenti", sono gia' stati portate via. "Altre 700 persone sono in attesa di evacuazione", ha aggiunto.