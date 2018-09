Inferno nel Pisano: primi Canadair in volo, "disastro immane"

PISA, 25 SETTEMBRE - "Per fortuna i Canadair sono riusciti a decollare, entro 40 minuti cominceranno ad operare sull'incendio" sul Monte Serra, nel Pisano: lo ha riferito il sindaco di Calci, Massimiliano Ghimenti, che dalla sua pagina Facebook ha parlato di "disastro immane" di cui si cominciano a vedere i contorni.

Il sindaco ha spiegato che la scuola di Montemagno, una delle frazioni del comune, e' stata "chiusa per evitare di intralciare il transito dei mezzi di soccorso". Le scuole a la Gabella e nel centro del paese sono invece aperte "per facilitare le famiglie ed evitare che troppa gente permanga e giri in paese", ha aggiunto.