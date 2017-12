Influenza: boom di casi sotto Natale, 1,4 mln italiani a letto

ROMA, 28 DICEMBRE - Brusco aumento dei casi di influenza nella settimana natalizia, soprattutto tra i bambini. Il rapporto InfluNet dell'Istituto Superiore di Sanita', riferito alla settimana 18-24 dicembre, parla infatti di 387mila nuovi casi in sette giorni, che portano il totale degli italiani messi ko dai virus stagionali a oltre 1,4 milioni.

La curva epidemica delle sindromi influenzali, si legge nel rapporto, continua la sua ascesa dopo aver superato, nella 49ma settimana, il valore soglia di 2,57 casi per mille assistiti che determina l'inizio del periodo epidemico. Il livello di incidenza in Italia e' pari a 6,39 casi per mille assistiti. La fascia di eta' maggiormente colpita e' quella dei bambini al di sotto dei cinque anni in cui si osserva un'incidenza pari a circa 18,91 casi per mille assistiti e quella tra 5 e 14 anni pari a 12,65. Piemonte, P.A. di Trento, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio e Calabria le Regioni maggiormente colpite. Il livello dell'incidenza, segnala l'Iss, e' paragonabile a quello osservato nella precedente stagione influenzale.