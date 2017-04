Morte lavoro: cade da impalcatura, muore giovane

COSENZA, 28 APRILE - Incidente sul lavoro, stamattina, nella zona industriale di Piano Lago, nel cosentino. Un giovane operaio, per cause in corso di accertamento, e' caduto da un'impalcatura, sulla quale stava lavorando all'interno di un capannone industriale.



Il giovane e' morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, purtroppo inutilmente. Sono in corso indagini dei carabinieri.