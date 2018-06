Inghilterra Belgio 0-1: Diavoli Rossi primi nel girone, affronteranno il Giappone

KALININGRAD, 29 GIUGNO – Finisce 1-0 il big match tra Belgio e Inghilterra: la nazionale allenata da Martinez si qualifica dunque agli ottavi di finale in testa al girone G e affronterà il Giappone nella fase successiva, con l’incubo Brasile ai quarti. L’Inghilterra invece, seconda del girone, affronterà prima la Colombia e, in caso di passaggio del turno, una tra Svezia e Svizzera.

La conoscenza del tabellone ha portato le due squadre a non giocare a viso aperto per ottenere la vittoria, quanto più una sconfitta o un pareggio con la successiva assegnazione del primato alla regola del fair play. I due allenatori hanno fatto un ampio turnover, con solo 4 titolari in campo sui 22 delle altre partite. Il Belgio sembra più attivo dei Leoni, con Tielemans che impegna Pickford già nei primi minuti del match. Poche emozioni già nel primo tempo, con l’unica occasione di Batshuayi che batte il ortiere dell’Everton ma Cahill salva sulla linea. Poco dopo l’intervallo arriva la magia di Januzaj che si libera al limite destro dell’area di rigore e con un tiro a giro sotto l’incrocio dei pali porta in vantaggio il Belgio. Unica occasione degli inglesi arriva dall’asse Vardy-Rashford, con Courtois che para in angolo. Ad attendere i Leoni ora c’è la Colombia, avversario difficile che però non ha brillato nel girone, e in caso di passaggio turno l’accesso alle semifinali sembra essere in discesa, con la sfida contro una tra Svezia e Svizzera.

Nell’altra partita del girone G si sono sfidate Panama e Tunisia, già fuori dal mondiale. Il Panama passa in vantaggio al 33’ dopo l’autogol di Meriah, ma la squadra africana nella ripresa ribalta il punteggio con le reti di Ben Youssef e Khazri.

