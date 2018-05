Inizia oggi il Ramadan, il mese sacro dei Musulmani

È iniziato oggi il Ramadan per oltre un miliardo e mezzo di musulmani in tutto il mondo. Il nome significa caldo torrido ed è il nono mese del calendario lunare, dedicato al digiuno e alla crescita spirituale. La sua durata è di 29 o 30 giorni, e il suo inizio è sancito dalla luna crescente, che deve essere avvistata per poter dare il via al mese sacro.

Il ramadan fa parte dei cinque pilastri dell’Islam, assieme alla testimonianza di fede, la preghiera canonica, l’elemosina rituale e il pellegrinaggio alla Mecca. Richiama il periodo nel quale Allah rivelò il Corano a Maometto, pertanto, secondo i musulmani, i cancelli del Paradiso sono aperti e quelli dell’Inferno sono chiusi. I musulmani in buona salute devono astenersi dal mangiare, dal bere, dal fumare e dai rapporti sessuali dall’alba al tramonto. È un mese dedicato alla purificazione, all’avvicinamento a Dio, alla preghiera e alla carità.

Il pasto che si consuma prima dell’alba è detto suhur, mentre quello serale, dopo il tramonto è chiamato iftar. In questo periodo, oltre alle consuete cinque preghiere quotidiane, molti musulmani recitano preghiere supplementari.

La prescrizione del digiuno serve ai credenti affinché possano avere consapevolezza di Dio: tramite l’astensione dalle cose che tendiamo a dare per scontate, come l’acqua, è possibile riflettere sulla vita e avvicinarsi al suo Creatore.

La fine del Ramadan, che quest’anno cadrà il 14 giugno, segna l’inizio di una delle due principali festività islamiche, Eid al-Fitr, la “festa della fine del digiuno”. In questo giorno, molti musulmani partecipano a funzioni religiose, visitano i parenti e si scambiano doni.

Fonte immagini: www.ndtv.com

Ilaria Bertocchini