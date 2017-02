Inizia la campagna elettorale del Front National. Le Pen: con me fuori da UE e NATO

LIONE, 5 FEBBRAIO - Inizia la campagna elettorale del Front National in vista delle elezioni di Aprile 2017. Marine Le Pen apre il suo comizio promettendo un referendum sull'uscita della Francia dall'Unione Europea entro sei mesi da una sua ipotetica vittoria alle prossime presidenziali. La leader dell'estrema destra francese invoca anche l'uscita dalla NATO: Parigi può difendersi da sola. Ennesimo attacco anche alla moneta unica.

"L'Unione europea è un fallimento", ha tuonato la Le Pen ai militanti, "servirà trovare un compromesso per recuperare la sovranità". L'iter paventato dal leader del FN ricorda per certi versi quello seguito da Londra pochi mesi fa: trattative a tempo con Bruxelles, ove il risultato non fosse soddisfacente, voto per uscire dall'Unione.

Una Francia libera, democratica ed indipendente, questa la visione per il futuro del proprio Paese di Marine Le Pen che, come c'era da aspettarsi, non ha neppure lesinato attacchi all' Islam in ottica terrorismo. In caso di sua elezione, infatti, si è impegnata a chiudere i luoghi di preghiera dell' Islam radicale, promettendo pene esemplari per i cittadini qualificati come "radicalizzati".

Nonostante i temi toccati siano stati quelli comuni a tutti i movimenti populisti europei nell'ultimo anno (dall' immigrazione all' UE, passando per l'Islam), la candidata presidente ha usato toni più morbidi rispetto a quelli dei mesi passati: con l'approssimarsi della scadenza elettorale, infatti, il partito ha iniziato a rivedere la propria linea, mostrandosi meno oltranzista ed estremista, nell'intento di raccogliere i voti del candidato di centrodestra Fillon, recentemente travolto da uno scandalo finanziario che ha coinvolto anche sua moglie.

La data per il primo turno delle elezioni è il 23 aprile. Il presidente uscente Hollande ha già comunicato che non si ripresenterà. Al suo posto per i socialisti Benoit Hamon. Il nome sul quale però nelle ultime settimane si è concentrata l'attenzione dei media è quello di Emmanuel Macron, ex ministro dell'economia nel governo Hollande e fondatore del neonato movimento "En marche".

La partita è tra le più aperte degli ultimi anni, e se il Front National sembra avanti per il primo turno, quale sarà lo sfidante al ballottaggio e chi siederà all'Eliseo resta assolutamente imprevedibile.

Paolo Fernandes



Foto: Politico.eu