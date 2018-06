Iniziano i mondiali di calcio in Russia. I padroni di casa vincono 5-0 contro l\'Arabia Saudita

MOSCA, 14 GIUGNO– L’attesa è finita. La ventunesima edizione del torneo di calcio più seguito al mondo ha avuto inizio a Mosca alle 18 ore locali. Come da tradizione, la nazione ospitante inaugura il mondiale. I padroni di casa hanno sconfitto con una prova maiuscola l’Arabia Saudita 5-0. Per la prima volta nella storia del calcio ha debuttato nei mondiali il Var, con l’italiano Massimiliano Irrati come assistente al video.

I padroni di casa, allenati da Cherchesov, scendono in campo con Akinfeev tra i pali, Mario Fernandes e Zhirkov esterni bassi, Granat e Ignashevich in mezzo. Zobnin e Gazinsky tandem di mediana, Samedov-Dzagoev-Golovin a ridosso di Smolov. Arabia Saudita in campo, agli ordini di Juan Antonio Pizzi, con Al-Mayouf in porta, linea difensiva a quattro composta da Al-Shahrani, Osama Hawsawi, Omar Hawsaki e Al-Breik. Otayf-Al-Faraj a centrocampo, Al-Shehri, Al-Jassam e Al-Dawsari a ridosso di Al-Sahlawi. La partita - La Russia parte forte, con un pressing alto nei confronti dell’Arabia Saudita, la squadra meno performante del gruppo A, e al 13’ del primo tempo passa in vantaggio con il gol di Gazinsky in seguito a un calcio d’angolo battuto dalla squadra di casa. Al 24’ il russo Dzagoev è costretto a uscire per infortuno. A lui è subentrato Cheryshev, ala del Villareal, che a due minuti dall’intervallo segna il raddoppio per la Russia. Il secondo tempo riparte con gli stessi uomini del primo. Ottima giornata per l’allenatore della Russia Cherchesov, che dopo aver fatto entrare Cheryshev che ha segnato il secondo gol, al 70’ sostituisce Smolov per Dzyuba ed è proprio il calciatore in prestito all’Arsenal Tula a segnare il terzo gol dopo appena un minuto dall’entrata in campo: l’ottimo cross di Golovin dalla destra trova Dzyuba, che di testa sorprende Al-Mayouf. Nel finale segna la sua doppietta personale Cheryshev al primo minuto di recupero, mentre allo scadere Golovin sigla il 5-0 con una punizione magistrale che corona una partita perfetta.

La cerimonia - La cerimonia di apertura è stata piena di spettacolo e ha regalato molte emozioni agli spettatori presenti. All’apertura l’ex capitano della Spagna Iker Casillas ha portato la coppa del mondo allo stadio. Protagonisti assoluti il cantante inglese Robbie Williams, che ha definito questa esperienza come “un sogno che avevo da bambino che si realizza", e la cantante russa Aida Garifullina, che ha fatto un ingresso trionfale su un grande uccello di fuoco in uno stadio contornato da coreografie piene di spruzzi di fuoco e stelle dorate per richiamare quelle di color rubino presenti sulle torri del Cremlino. Dopo lo spettacolo musicale dei due cantanti entra in campo il Fenomeno Ronaldo, provocando le urla dei presenti. Il brasiliano, due volte campione del mondo, ha portato in campo il pallone ufficiale dei mondiali, l’Adidas Telstar 18, con il quale alcuni astronauti avevano giocato nello spazio a gravità zero. In conclusione è intervenuto il presidente Russo Vladimir Putin, affermando: "nel nostro Paese il calcio non è lo sport più importante ma i russi amano il calcio. Abbiamo lavorato sodo per preparare questo evento", e dichiarando, in mezzo ai fischi di alcuni spettatori, che la Russia è un "Paese ospitale e amichevole".

Federico De Simone

Fonte immagine: foxsports