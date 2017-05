Iniziati i lavori per l\'allestimento della Summer Arena al campo Marino di Soverato

SOVERATO (CZ), 26 MAGGIO - Sono entrati nel vivo i primi lavori per l’allestimento del campo Marino di Soverato che, a breve e dopo l’enorme successo dello scorso anno, sarà trasformato nuovamente nella Summer Arena. La Esse Emme Musica di Maurizio Senese, che gestisce l’area e cura la programmazione degli eventi, ha confermato il cartellone dei concerti previsti per la stagione estiva.

La Summer Arena 2017 aprirà ufficialmente i battenti con i Nomadi e il loro speciale incontro aperto ai fan fin dal pomeriggio del giorno del concerto, il 17 giugno, quando accoglieranno tutti per foto e autografi, prima di esibirsi sul palco con un omaggio ad Augusto Daolio. Il secondo imperdibile appuntamento previsto dal cartellone dei concerti della Summer Arena è il 14 luglio, quando sul palco saliranno i giovanissimi de Il Volo, che proporranno un loro personale tributo ai Tre Tenori, per una serata di emozioni come già fu la data “zero” di Firenze dello scorso anno. Il 25 dello stesso mese sarà poi il turno di Nek, con il suo Unici tour; non mancherà poi uno spazio al pop per i più giovani con il due Marraguè, formato da Marracash e Guè Pequeno due giorni dopo, il 27 luglio. Quindi, l’11 e il 12 agosto, ci sarà la due giorni evento del Live Your Dream – Electronic Dance Music Festival, con ospiti dieci famosi dj, di cui 5 nella top ten della musica mondiale. La prestigiosa line-up infatti comprende: Steve Aoki, Vinai, Sunnery James & Rian Marciano, Tigerlily, Yves V, Angemi, Lush & Simon, Marnik e Delayers, Axwell/\Ingrosso.Spazio per i più giovani e giovanissimi il 14 agosto, con il concerto soveratese del duo Benji & Fede. Momento cantautorale sarà quello di Mannarino, il 19 agosto, che tanto successo sta riscuotendo nei palazzetti di tutta Italia in queste settimane. Poi ci saranno tre concerti di altrettanti artisti molto amati dal pubblico calabrese: Francesco Renga il 21 agosto, Fiorella Mannoia il 24, e Mario Biondi il 27 agosto.Quest’anno ci sarà anche il Summer Arena Village, un luogo espositivo per gli sponsor che ospiterà ogni sera spettacoli musicali a ingresso gratuito.

SUMMER ARENA 2017

Soverato



NomadIncontro

17/06

Il Volo

14/07

Nek

25/07

Marracash e Gué Pequeno

27/07

LYD-EDM Festival

11/08

12/08

Benji & Fede

16/08

Mannarino

19/08

Francesco Renga

21/08

Fiorella Mannoia

24/08

Mario Biondi

27/08

Per informazioni

Esse Emme Musica di Maurizio Senese

Via San Giorgio 5, 88100 Catanzaro

Tel. 0961.872883

info@essemmemusica.it

www.essemmemusica.it

www.summerarena.it

www.tic