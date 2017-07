Inps, da oggi il via ai nuovi contratti di prestazione occasionale Presto

ROMA, 10 LUGLIO – Debutteranno oggi per la prima volta i Presto, i nuovi contratti di prestazione occasionale che prenderanno il posto dei precedenti voucher.

Per poter utilizzare il Libretto Famiglia e il Contratto di prestazione occasionale, i datori di lavoro e i lavoratori potranno registrarsi attraverso la piattaforma Inps o attraverso il contact center e fornire un conto sul quale l’Istituto potrà versare il pagamento tramite F24.

Per le imprese sarebbe stato fissato un minimo salariale di nove euro e un compenso giornaliero minimo pari a trentasei euro, ovvero retribuzione minima di quattro ore lavorative. Nel caso del Libretto famiglia i titoli da versare avranno un valore di dieci euro, otto invece netti per ogni lavoratore. Tutti i pagamenti effettuati saranno accreditati mensilmente su conto corrente, su carta di credito con Iban, con un bonifico domiciliato agli sportelli delle Poste o su libretto postale ogni quindici del mese.

"In tempi record abbiamo posto in essere le procedure per rispondere alle richieste del legislatore", avrebbe comunicato Tito Boeri presidente dell’Inps, ponendo in risalto l’obiettivo di fornire “massima trasparenza e massima tracciabilità".

Secondo quando mostrato dalle circolari e dalle procedure dell’Istituto di previdenza, chi utilizza i Presto da colf a badanti o da imprese a Pa e Agricoltura, potrà usufruire del Libretto famiglia per i lavori come assistenza domiciliare ai bambini, alle persone ammalate o con disabilità, per le menzioni domestiche, di giardinaggio manutenzione e pulizia, e anche per l’insegnamento supplementare di tipo privato. Potranno invece usufruire del Contratto di prestazione occasionale, i professionisti, imprenditori, associazioni, lavoratori autonomi e le istituzioni private operanti nelle pubbliche amministrazioni e nel settore agricolo.

Vi è inoltre un limite economico imposto e previsto dalla legge pari a cinquemila euro l’anno per ogni singolo datore e lavoratore e con un limite di duemilacinquecento euro per le prestazioni effettuate da un unico lavoratore. Diversi compensi nel settere agricolo che varieranno in base alle zone di appartenenza del contratto nazionale. Limiti forniti anche per la durata, le ore annue non potranno superare le duecentoottanta, superate le quali il contratto diventerebbe di tipo a tempo indeterminato.

Le comunicazioni dello svolgimento lavorativo del datore di lavoro per il Libretto famiglia dovrà essere comunicata entro giorno tre del mese successivo, per il Contratto di prestazione occasionale sessanta minuti prima dell’inizio della prestazione.

Alessia Terzo

Immagine da lavoroediritti.com