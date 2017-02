Inps: stop a disoccupazione per collaboratori nel 2017

ROMA, 10 FEBBRAIO - Non sarà più possibile per i collaboratori ricevere l'indennità di disoccupazione. Pertanto, in assenza di previsione normativa, spiega l’Inps, “non sarà possibile procedere alla presentazione delle domande di indennità Dis-Coll per le cessazioni involontarie dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, verificatesi dal 1°gennaio 2017”.

La misura era stata istituita nel 2015 dal Governo Renzi con il Jobs act in via sperimentale in caso di disoccupazione, e prevedeva che fosse corrisposta mensilmente per la metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno solare precedente, l’evento di cessazione del rapporto di collaborazione e l’evento stesso fino a un massimo di sei mesi.

L'indennità interessava una platea di circa 300.000 lavoratori tra co.co.co e co.co.pro, che adesso rimangono privi di qualunque tipo di paracadute se perdono il lavoro, o semplicemente in caso di scadenza di un contratto a termine che non venga momentaneamente prorogato. L’anno scorso era stata prorogata dall’art. 1 comma 310 della Legge n. 208 del 2015 per gli eventi di disoccupazione verificatisi nel 2016.



Giulia Piemontese

(immagine da: brainatwork.it)