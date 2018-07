Inseguito dai carabinieri si schianta contro un albero, grave in ospedale

LECCE, 17 LUGLIO - Inseguito dai carabinieri, dopo aver messo a segno all’alba di questa mattina 17 luglio, una serie di rapine, un uomo si è schiantato contro un albero di ulivo riportando gravi ferite. Ricoverato presso l’ospedale "Vito Fazzi" di Lecce, il rapinatore, in corso di identificazione, lotta tra la vita e la morte.

Il primo episodio criminoso è avvenuto alle 6 del mattino ai danni di un anziano del posto, a Salice Salentino in contrada “Chianca”, dove l’uomo a volto coperto, armato di pistola e coltello, si è appropriato della sua Fiat Panda. Durante la corsa in direzione del centro cittadino, il rapinatore ha investito un operatore ecologico per il quale è stato necessario il ricovero presso l’ospedale “San Giuseppe” di Copertino, dove si trova tuttora ricoverato. Per fortuna non in pericolo di vita.

La seconda rapina e' avvenuta a Veglie in un negozio di ferramenta. Qui il malfattore si e' impossessato del registratore di cassa e del telefonino di un cliente, il tutto sotto la minaccia di una pistola.

Continuando a Veglie lo stesso rapinatore ha fatto propri un cellulare e pc portatile prelevandoli dall'abitazione di un'anziana, in via Monti.

Una gazzella dei carabinieri della compagnia di campi Salentina nel frattempo, ha intercettato la Fiat Panda con al volante il rapinatore, dopo un rocambolesco inseguimento sulla provinciale 15 Lecce-Novoli, l’utilitaria è uscita di strada schiantandosi contro un albero di ulivo. Il conducente e' stato estratto dalle lamiere contorte dell'auto e condotto in gravi condizioni in ospedale.

Luigi Palumbo