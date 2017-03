Insulti all\'arbitro, quattro giornate di squalifica per Messi: non giocherà già con la Bolivia

LA PAZ, 28 MARZO – Brutte notizie per la nazionale albiceleste, la Fifa ha squalificato per quattro giornate Lionel Messi che dovrà inoltre pagare una multa di 10 mila franchi svizzeri. Lo stop è immediato, il campione argentino infatti non giocherà già stasera a La Paz contro la Bolivia. Salterà poi le sfide contro Uruguay, Venezuela e Perú. Tornerà a disposizione del c.t. Bauza solo in occasione dell'ultima giornata valida per le qualificazioni al Mondiale in Russia 2018, il 10 ottobre prossimo contro l'Ecuador.

La squalifica arriva a seguito dell’ aggressione verbale nei confronti della terna arbitrale brasiliana che ha diretto la precedente sfida contro il Cile, vinta dall'Argentina per 1-0. Gli insulti che Messi ha rivolto ai giudici di gara sono chiaramente documentati dalle immagini televisive prese in esame, quelle di due emittenti spagnole e della TV pubblica argentina. Inizialmente, per problemi linguistici, gli arbitri non avevano colto le offese.

L’allenatore Bauza quindi dovrà ora pensare al sostituto del fuoriclasse argentino. Potrebbe trattarsi di Dybala, ma bisognerà vedere se il tecnico è disposto ad impiegarlo dall’inizio. In alternativa ci sarebbero Lavezzi e Correa.



[foto: uselessdaily.com]

Antonella Sica