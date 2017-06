Inter, Borja Valero nome caldo per il centrocampo

MILANO, 21 GIUGNO - Si è concluso il summit di mercato tra Pantaleo Corvino e Piero Ausilio: sul piatto soprattutto il destino di Borja Valero, che l'Inter ha individuato come rinforzo ideale per il centrocampo di Spalletti.

Il neo allenatore nerazzurro, anche quando era a Roma, non ha mai fatto mistero di voler avere a disposizione il centrocampista ex Villarreal ed ora quest'idea sembra potersi concretizzare. Il calciatore avrebbe già dato disponibilità al trasferimento, nonostante a Firenze sia uno dei leader della squadra e sia amatissimo dai tifosi, che hanno infatti contestato la sua cessione esponendo oggi uno striscione nei pressi dello stadio Franchi attaccando l'operato del DG Corvino.

La dirigenza viola potrebbe andare incontro alle esigenze dei Nerazzurri, accontentandosi di una cifra vicina ai 6 milioni per cedere lo Spagnolo, anche perchè quest'ultimo ha ormai 32 anni e l'ingaggio più elevato della rosa della Fiorentina.

Del resto, al tavolo di oggi era presente anche Simonian, procuratore di Banega, il quale potrebbe essere inserito nella trattativa e compiere il percorso inverso per andare a sostituire Borja Valero nel nuovo scacchiere gigliato proprio dell'ex Inter Pioli.

Nelle prossime ore è inoltre atteso l'incontro di Corvino col DS del Milan Mirabelli per parlare di un'altra possibile cessione importante che riguarda i Viola, ovvero quella dell'attaccante croato Kalinic. In questo caso, per convincere la Fiorentina potrebbe essere offerto Lapadula che sembra essere in uscita dai Rossoneri.

Paolo Fernandes

Foto: goal.com