Inter, Chivu carica i nerazzurri prima dello Shakhtar: basta con il passato

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Alla vigilia della sfida di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk, il tecnico dell'Inter Cristian Chivu ha voluto mettere subito in chiaro una cosa: guardare avanti, non indietro. Il riferimento è alle quattro sconfitte consecutive che pesano sulle spalle dei nerazzurri, comprese quelle della passata stagione. Un dato che il tecnico non nasconde, ma che non vuole diventare un'ossessione.

La reazione di Chivu alle critiche sul passato

"Siamo consapevoli che sono quattro ko di fila, non c'è bisogno che ce lo ricordino sempre", ha spiegato Chivu in conferenza stampa. "Si parla troppo del passato: noi dobbiamo andare in campo, essere pronti e fare di tutto per portare a casa il risultato". Un messaggio chiaro, quello dell'allenatore, che punta a spostare l'attenzione sul presente e sull'impegno immediato contro la formazione ucraina.

Champions League, obiettivi e priorità dell'Inter

Il tema del passato si intreccia con quello degli obiettivi stagionali. Anche Bastoni, intervenuto in conferenza, ha voluto sottolineare come la Champions League non sia un obiettivo dichiarato. Su questo punto Chivu ha precisato: "Se si fanno delle domande, noi per educazione e nostro dovere rispondiamo. Non abbiamo mai detto che dobbiamo vincere la Champions, poi dopo due partite perse bisogna pensare solo alla partita di domani. La parola vincere è la priorità". Un concetto ribadito con fermezza, per evitare fraintendimenti e per tenere il gruppo concentrato sul match che conta.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Attenzione allo Shakhtar Donetsk

Non manca poi l'analisi dell'avversario. Chivu descrive lo Shakhtar Donetsk come una squadra di valore: "Squadra forte che gioca la Champions e quindi evoluta, con una certa qualità ed esperienza. Hanno gamba, intensità, qualità con un allenatore che li mette bene in campo. Intensità con e senza palla". Parole che confermano la necessità per l'Inter di scendere in campo con la massima attenzione e determinazione per invertire la tendenza e conquistare i tre punti.