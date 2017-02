Inter, due giornate di squalifica a Icardi e Perisic

ROMA, 06 FEBBRAIO – Due giornate di squalifica a testa per Icardi e Perisic, questa la decisione del Giudice Sportivo volta a sanzionare i comportamenti dei due giocatori dell’Inter, rei di aver tenuto comportamenti antisportivi agli sgoccioli del match di ieri sera perso contro la Juventus.



Perisic era stato espulso da Rizzoli durante il recupero per reiterazione di proteste e insulti mentre Icardi, dopo il fischio finale, aveva lanciato con rabbia il pallone in direzione del direttore di gara, senza però colpirlo.



Entrambi i giocatori salteranno, dunque, le prossime partite: la prima in casa con l’Empoli e la seconda in trasferta a Bologna. Icardi e Perisic, giocatori fondamentali nello scacchiere di mister Pioli, saranno comunque disponibili per la partita a San Siro contro la Roma, che potrebbe risultare fondamentale in chiave terzo posto.



Nel frattempo, l’Inter annuncia di avere intenzione di presentare ricorso contro la decisione. In un comunicato ufficiale si legge: “In seguito alle sanzioni comminate dal Giudice Sportivo nei confronti dei propri tesserati Mauro Icardi e Ivan Perisic FC Internazionale comunica che inoltrerà agli organi competenti preannuncio di reclamo, al fine di richiedere gli atti di gara”.



La decisione del Giudice Sportivo esacerba le tensioni che avevano già caratterizzato il post-partita di ieri sera, generate da alcune scelte arbitrali considerate discutibili dall’ambiente Inter.

Carlo Giontella





Immagine da passioneinter.com