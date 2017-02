Inter, ricorso ufficiale per le squalifiche di Icardi e Perisic

MILANO, 09 FEBBRAIO – Attraverso il sito ufficiale l’Inter ha comunicato di aver «inoltrato ricorso contro le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo nei confronti dei propri tesserati Mauro Icardi e Ivan Perisic».

Dopo le proteste in seguito alla gara dello Juventus Stadium, il club nerazzurro ora punta dunque ad uno sconto di pena e a fare in modo di avere a disposizione entrambi i giocatori per la sfida contro il Bologna.

Il capitano Icardi era stato squalificato per avere, al termine della gara, offeso a parole e a gesti un arbitro addizionale. L’argentino aveva inoltre calciato il pallone in direzione del Direttore di gara, senza colpirlo.

Perisic, a sua volta, al 49° del secondo tempo, ha ottenuto la squalifica per aver rivolto ripetutamente espressioni irrispettose nei confronti del Direttore di gara.

[foto: calciomercato.com]

Antonella Sica