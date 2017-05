Internazionali d\'Italia, Zverev trionfa: superato in due set Djokovic

ROMA, 21 MAGGIO – Alexandrev Zverev è il nuovo re di Roma. Il giovanissimo tedesco si è imposto con il punteggio di 6-4 6-3 sul serbo Novak Djokovic, diventando così il tennista più giovane di sempre a trionfare in un Master 1000.

Un’ora e ventuno minuti, questo il tempo necessario al talentuoso tennista per liquidare l’ex numero 1 del mondo. Trentacinque minuti bastano a Zverev per domare Djokovic nel primo set: il tedesco è bravo a difendere il break conquistato in apertura e a chiudere per 6-4 la prima frazione con solo sei punti concessi sul servizio e ben cinque ace messi a segno.

Nel secondo set Zverev strappa il servizio al serbo nel terzo game di gioco, con la complicità di un errore non forzato di Djokovic. Il tedesco poi conserva la battuta nei due turni successivi, portandosi sul 4-2. L’ex numero 1 resta in partita fino al 4-3, quando Zverev conquista il 5-3 a zero. Nell’ultimo game Nole sciupa due palle per accorciare sul 5-4, poi concede un match point con un errore al servizio, che il classe ’97 capitalizza alla prima opportunità

Vittoria storica dunque quella del tedesco, che dalla prossima settimana entrerà nella top 10 del ranking ATP. Per Djokovic, invece, la consolazione dell’annuncio del nuovo allenatore: a partire dal Roland Garros sarà Andre Agassi il suo nuovo coach.

Paolo Fernandes

Foto: ilsole24ore.com