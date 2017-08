Internet più veloce: da un lato gli sforzi di Google, dall’altro quello delle compagnie di settore

La velocità di navigazione oggi rappresenta il primo degli aspetti portanti di Internet: in un mondo digitale sempre più ricco di dati ingombranti, pochi secondi di ritardo possono essere fatali e decisamente poco apprezzati dagli utenti, oggi abituati a non aspettare più di 2-3 secondi per l’apertura dei siti sul proprio browser. Dunque Internet sempre più veloce rappresenta un obiettivo da sempre perseguito in ambito “privato” da chi si occupa di ottimizzazione dei siti web. Ma oggi, questo obiettivo pare essere al centro anche degli sforzi di Google e delle compagnie di settore, che si occupano di fornire l’accesso alla rete.

Google sempre più veloce e innovativa

Il problema della velocità del flusso dati spesso deriva da un congestionamento dei nodi che gestiscono il traffico sulla rete: quando si presenta questa condizione, ovvero quando ci sono troppe richieste di accesso, i server dimezzano la velocità per gestire il tutto. Ed ecco che il nuovo algoritmo BBR, frutto di due anni di progettazione da parte di Google, promette di risolvere tutto ciò, offrendo agli utenti una velocità di caricamento nettamente superiore dei siti e dei servizi ospitati dai server di Big G. L’azienda di Mountain View lavora incessantemente per migliorare le esperienze degli utenti, ma questa non è l'unica iniziativa in cui si sta impegnando; solo per citare una delle ultime novità sappiate che cercando di allargare il proprio raggio d’azione ed entrare nel mondo della ricerca del lavoro: negli USA è già stata lanciata Google for Job, una versione particolare del noto motore di ricerca, specializzato nel reperimento di annunci di lavoro. Dunque esperienza internet sempre più all'avanguardia in tutti i campi grazie a Big G.

Bastano le migliorie di Google per velocizzare Internet?

Ovviamente l’intervento di Google, benché graditissimo, non risolve tutti i problemi in termini di velocità di navigazione, dato che essa si basa innanzitutto sulla qualità del servizio offerto dal provider internet, ecco perché scegliere quello più adatto alle proprie necessità diviene fondamentale. Molti player di mercato offrono diverse soluzioni per la connessione casa e non è sempre facile districarsi tra abbonamenti per fasce orarie oppure capire se, ad esempio, le chiavette fanno al caso nostro. In ogni caso per evitare di arrovellarsi sulla fattibilità di legati a fasce orarie di navigazione e se non si vuole essere vincolati dalla presenza del telefono fisso si può scegliere una soluzione all inclusive, che è molto semplice e chiara. Ad esempio tra le aziende di telecomunicazioni Linkem è quella che propone delle offerte internet wifi senza linea telefonica da utilizzare in ogni momento della giornata, garantendo una connessione veloce basata su tecnologie LTE e Wi-Max e un modem da portare sempre con sé. Dopo aver scelto il tipo di connessione occorre comunque prestare attenzione a determinati aspetti per migliorare ancora di più la propria esperienza di navigazione.

Come sfruttare al massimo la velocità di connessione?

Risolto il problema del provider, la connessione Internet necessita comunque di alcune “spintarelle” per rendere al massimo: come ad esempio la scelta di un router di qualità, oppure l’acquisto di un ripetitore wifi per potenziare la propagazione del segnale in tutta la casa. Inoltre, bisogna anche imparare ad accedere alle configurazioni da remoto del router per scegliere una frequenza diversa da quella standard, in quanto funziona come una vera e propria strada, da cambiare se troppo trafficata. Infine, è sempre consigliabile controllare quali e quanti software e app stanno rallentando il traffico dati ed eventualmente chiuderne qualcuna. Seguendo questi semplici consigli potrete navigare in maniera ancora più fluida e veloce.