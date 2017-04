InternetDay: non si può prescindere da un piano per digitale in Italia

Roma, 28 aprile - Paola Bonomo, consigliere indipendente e business angel, intervenendo all'InternetDay di Agi ha sostenuto che il nostro paese soffre di un divario storico tra cultura umanistica e scientifica.

Un divario radicato nella nostra soria culturare che ci porta ad investire poco in ricerca e sviluppo e ciò non fa altro che creare un circolo vizioso. Meno ricerca vuol dire, infatti, frenare lo sviluppo e la crescita del Paese.

Serve un piano di ristrutturazione completa, alla stregua di un piano Marshall, per il digitale e la tecnologia, per far si che gli italiani non rimangano semplici fruitori di tecnologia, ma diventino essi stessi produttori.

Ostacolo a questa svolta è la tassazione, che finora è stata legata al territorio. Si tassano i redditi e i consumi di un determinato territorio nazionale, ma bisogna comprendere che il capitale ed il lavoro non saranno più ancorati ad un ambito territotiale.

Se non si comprede il problema, di conseguenza non si troveranno mai i soldi per finanziare la ricerca e lo sviluppo.

Emanuela Salerno

Fonte immagine: www.startmag.it